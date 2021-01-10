Ünlü isimlerden Zeki Müren hakkında konuşan Özdemir Erdoğan'a tepki! - Son Dakika

Ünlü isimlerden Zeki Müren hakkında konuşan Özdemir Erdoğan'a tepki!

10.01.2021 10:42
Ünlü isimlerden Zeki Müren hakkında konuşan Özdemir Erdoğan'a tepki!, System.String[]

Geçtiğimiz aylarda Zeki Müren için "Bir paşa çıkıp da 'Ya buna madam deyin ama paşa demeyin, orduyu ilgilendiriyor bu' demedi" açıklamasını yapan ve bu sözleriyle eleştiri oklarına hedef olan Özdemir Erdoğan, yine ünlü sanatçı hakkında konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Zeki Müren için "Bir paşa çıkıp da 'Ya buna madam deyin ama paşa demeyin, orduyu ilgilendiriyor bu' demedi" açıklamasını yapan ve bu sözleriyle eleştiri oklarına hedef olan Özdemir Erdoğan, yine ünlü sanatçı hakkında konuştu. Erdoğan, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda Zeki Müren'i cinsel kimliği üzerinden eleştirerek erkek çocuklara kötü örnek olmakla suçladı: "Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi. Sonradan bir sürü taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır." Bu sözlerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Özdemir Erdoğan'ın çıplak pozlarını gündeme getirerek "Siz böyle mi rol model oldunuz?" diye sordu.

SAYGIYLA ANILMASI GEREKİR

Usta sanatçı Bülent Ersoy da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ölmüş bir sanatçının ardından böyle amiyane yorumlar yapmak son derece yakışıksızdır. Ben kendi adıma, doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Hüküm Allah'ındır. Zeki Müren'in musikideki önemli yeri konuşulup saygıyla anılması gerekirken, bu tip yorumlar yapılması benim anlayışıma hiç uymuyor. Zeki Müren çok büyük bir icracı, bestekar ve şov insanıydı. İnsanları bacak aralarıyla değerlendirmeyin. İnsanlar beyinleriyle düşünür. Sanatkarlar da beyinlerindeki işlevler, gırtlaklarındaki özellikler ve ses icracılığıyla değerlendirilmelidir."

SANATI KONUŞULMALI

MUAZZEZ Ersoy şöyle dedi: "Özdemir Erdoğan'ın gazete ya da TV röportajlarında konuşacağı cümleleri, kendi sanatı ve müziği olmalı. Bu dünyada her canlı için ölüm olduğu unutulmamalı, ölen insanın arkasından konuşmak doğru değil. Zeki Müren, ahirete intikal etmiş, ona cevap verebilecek durumda değil. Zeki Müren'in konuşulacaksa sanatı, sanatında yaptığı devrimler konuşulmalı.

BİR TANE HAYRI OLMAMIŞ

Demet Akalın, Zeki Müren'in Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımına olan katkılarını konu alan videoyu paylaşarak Özdemir Erdoğan'a tepki gösterdi: "Şu yaşarken bile hatırlanmayanlar! Bir tane hayrınız olmamış, gönüllerde taht kurmuş büyük Zeki Müren'i mezarında rahat bırakın. Sevgi ve saygıyla anıyoruz Paşam seni. Ölmeyecek gibi konuşanlar için yapacak bir şey yok."

TEPKİ YAĞDI

Fatih Erkoç: "Özdemir Erdoğan iyi bir müzisyendir. Ama hakareti olumu bulacak halim yok. İnsanlar eleştiri yapabilir ama hiçbir seveni incitmemek koşuluyla.

Yonca Evcimik: Sanatçıların eserlerinin yerine cinsel yönelimlerinin konuşulması ayıp. Özdemir Erdoğan'a bu sözler yakışmadı.

Nilgün Belgün: O bizim biricik sanat güneşimiz.

Sabahat Akkiraz: Zeki Müren gibi tüm mal varlığını Mehmetçik Vakfı'na bırakacak kadar engin gönüllü olmayan şarkıcılar onu eleştirmesin. Komik oluyor.

Aylin Aslım: Zeki Müren her yaşta büyüledi beni, travmam filan yok. Fakat Özdemir Erdoğan'ın "Keman Öğretmeni" şarkısı ve klibi çocukken çok kafamı karıştırmış, rahatsız etmiştir mesela.

Lale Belkıs: Zeki Bey'le çok yakındım. Nezaketi, naifliği ile gerçekten güzel bir rol modeldi.

Selda Bağcan: Böyle homofobik düşünen kişilerde derinlerde mutlaka bir şeyler vardır.

Zeynep Mansur: Asıl size cevap veremeyecek olan birinin arkasından konuşmak ahlaksızlıktır.

Haluk Levent: Bugün doğum ya da ölüm yıldönümü değil ama Müren'i saygıyla anıyoruz.

Ünlü isimlerden Zeki Müren hakkında konuşan Özdemir Erdoğan'a tepki!

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerden Zeki Müren hakkında konuşan Özdemir Erdoğan'a tepki! - Son Dakika Magazin


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