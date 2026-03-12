Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
12.03.2026 21:16  Güncelleme: 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Haber Videosu

Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan bir zincir markette çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Görüntülerde, son kullanma tarihi yaklaşan ya da ambalajı hasar gördüğü belirtilen çok sayıda gıda ürününün çöpe atıldığı görülüyor. İddialara göre bazı ürünler, başkaları tarafından kullanılmaması için özellikle zarar verilerek imha edildi.

Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan bir zincir markette çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Görüntülerde, son kullanma tarihi yaklaşan ya da ambalajı hasar gördüğü belirtilen çok sayıda gıda ürününün çöpe atıldığı görülüyor. İddialara göre bazı ürünler, başkaları tarafından kullanılmaması için özellikle zarar verilerek imha edildi.

ONLARCA GIDA ÜRÜNÜ ÇÖPE ATILDI

Geçim sıkıntısının sıkça gündeme geldiği bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti. Bir mahalle sakini tarafından kaydedildiği belirtilen videoda, marketin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde süt, yoğurt, peynir ve ekmek gibi gıda ürünlerinin bulunduğu görüldü. Bazı ürünlerin ambalajlarının patlatıldığı ve gıdaların çöplerin arasına karıştığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Videoda çok sayıda süt paketinin çöpe döküldüğü ve konteyner içinde sıvıların aktığı görülüyor. Yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinin ambalajlarının delinmiş olduğu, ekmeklerin ise çöp poşetleri arasında kaldığı dikkat çekiyor.

"BAŞKASI FAYDALANMASIN DİYE ZARAR VERİLİYOR" İDDİASI

Görüntüyü kaydeden vatandaş, market çalışanlarının bazı ürünleri çöpe atmadan önce özellikle zarar verdiğini öne sürdü. Görgü tanığı, ihtiyaç sahiplerinin ya da hayvanların faydalanabileceği gıdaların kullanılmaz hale getirildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

DENETİM ÇAĞRISI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki paylaşımlarında bulundu. Bazı kullanıcılar gıda israfının önlenmesi için denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek yetkilileri inceleme yapmaya çağırdı.

Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • servet güler servet güler:
    Harca harca bitmez miş 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Rojin Kabaiş’in babasına yönelik tehdit iddialarına soruşturma Rojin Kabaiş'in babasına yönelik tehdit iddialarına soruşturma

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:33
Tek rakibi Yılmaz Vural Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:22:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.