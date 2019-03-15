Son Dakika Haberleri: Ünlü Modacı Hakan Akkaya, Öğrencilerle Buluştu

Ünlü Modacı Hakan Akkaya, Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından Hakan Akkaya, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nün Singer Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında öğrenciler ile buluştu.

Ünlü Modacı Hakan Akkaya, Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından Hakan Akkaya, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nün Singer Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında öğrenciler ile buluştu.

Ulusal ve Uluslararası moda arenasında başarıları ile adından söz ettiren ve ülkemizi New York Fashion Week'te üçüncü kez temsil eden  moda tasarımcısı Hakan Akkaya, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nün davetlisi olarak Atılım Üniversitesi Lamia Ergenekon Konferans Salonu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Yoğun ilgi gören etkinliğe farklı bölümlerden öğrenciler ve öğretim elemanları da katıldı.

Katılımcıların sorularına içtenlikle cevap veren Akkaya, Türkiye moda sektörünün durumu, tasarım sürecinde izlediği yollar, New York Fashion Week kapsamında sunduğu Glam Rock isimli koleksiyonunun üretim süreci, moda tasarımı öğrencilerinin geleceklerini şekillendirmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlar gibi alana yönelik birçok konu hakkında dinleyenleri aydınlattı.

Bilgi, tecrübe ve emek üzerine kurduğu Hakan Akkaya markasının tarihini ve geleceğe yönelik planlarını da aktaran Akkaya, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nün düzenlediği Düşler Aynı isimli gelinlik sergisini de gezdi.

1910 yılından günümüze gelinliklerin yer aldığı sergide her bir gelinliği titizlikle inceleyen tasarımcı, Düşler Aynı sergisinin farklı illerde de düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:14 Kaynak: DHA

Türkiye, Atılım Üniversitesi, Moda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı

Kazada Ölen Üniversiteli İrem'in Son Paylaşımı Yürek Dağladı Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:42:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Modacı Hakan Akkaya, Öğrencilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]