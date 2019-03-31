Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Oyunu Kullandı
1 saat önce
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için Beşiktaş'ta oyunu kullandı.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ
, Mahalli İdareler Seçimleri için Beşiktaş
'ta oyunu kullandı. Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret
İlkokulu'na geldi. Akbağ, 1071 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:16 Kaynak: İHA
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