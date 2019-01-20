Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Mesut Akusta'nın Acı Günü

Ünlü Oyuncu Mesut Akusta'nın Acı Günü

25 dakika önce

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın acı günü Ünlü oyuncu Akusta annesini kaybettiİSTANBUL - Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta, hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın acı günü
Ünlü oyuncu Akusta annesini kaybetti

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta, hayatını kaybetti. Akusta, annesinin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü oyuncu Mesut Akusta, annesi Sare Akusta'yı kaybetti. Annesini kaybettiğini sosyal medyadan duyuran Ünlü Oyuncu Akusta,"Canım annemiz Sare Akusta hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Cami'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun " paylaşımını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Yavuz Sultan Selim, Çavuşbaşı, Genel
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