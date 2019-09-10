Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu sevenlerini kırmadı! O şarkıya ikinci klibini çekti
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Ünlü oyuncu sevenlerini kırmadı! O şarkıya ikinci klibini çekti

1 saat önce

Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yoğun istek üzerine ikinci klibini çekti.

Ünlü oyuncu sevenlerini kırmadı! O şarkıya ikinci klibini çekti, System.String[]

Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yoğun istek üzerine ikinci klibini çekti.


Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısının yeni halini paylaşan Sak videonun altına "Sete gelen çelenk şerefine vol2" notunu düştü. Sak'ın ikinci klibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.


"İREM SAK'TAN SÖZ ALDIM"


Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında "İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem Hanım'dan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım" demişti.

Fatih Bulut, Instagram, İrem Sak, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:40 
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