Ünlü oyuncunun mutlu günü

Pandemi nedeniyle düğünden vazgeçen çift sade bir törenle nikah masasına oturdu. Beylerbeyi Bosphorus Hotel'de yapılan nikah törenine Karayel ve Demirci'nin aileleri ve yakın dostları katıldı. Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelininkini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Çiftin Bodrum'da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi. Emre Karayel ve Gizem Demirci pandemi sonrası düğün yapmak istediklerini söyledi.