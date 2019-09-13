Son Dakika Haberleri: Ünlü rap şarkıcısı Vahap Canbay, Arapgirspor'a transfer oldu
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Ünlü rap şarkıcısı Vahap Canbay, Arapgirspor'a transfer oldu

37 dakika önce

Ünlü rap ikilisi Canbay Walker'ın solistlerinden Vahap Canbay, Malatya Amatör Küme'de mücadele eden Arapgirspor'a transfer oldu.

Ünlü rap şarkıcısı Vahap Canbay, Arapgirspor'a transfer oldu, System.String[]

Ünlü rap ikilisi Canbay Walker'ın solistlerinden Vahap Canbay, Malatya Amatör Küme'de mücadele eden Arapgirspor'a transfer oldu.


Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Arapgirspor ilginç bir transfere imza attı. Mor-beyazlı kulüp, rap dünyasında tanınan isimlerden olan Vahap Canbay'ı renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Arapgirspor Kulüp Başkanı Metin Akyüz, "Yeni sezon öncesinde sahnede olduğu kadar sahada da başarılı olan ünlü rapçi Canbay Walkerin solistlerinden Vahap Canbay'ı renklerimize bağladık. Vahap Canbay'ın gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Bilinen klişe bir söz vardır, ya popçu, ya topçu olacaksın diye. İşte Vahap kardeşimiz bu işi iki kulvarda da başarılı bir şekilde yürütmüş. Bu transfer camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
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