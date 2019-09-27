Son Dakika Haberleri: - Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın dedesi son yolculuğuna uğurlandı
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- Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

56 dakika önce

- Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın dedesi son yolculuğuna uğurlandıLEFKOŞA - Türk pop sanatçısı Işın Karaca'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde vefat eden dedesi Enver Cansızoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

- Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

LEFKOŞA - Türk pop sanatçısı Işın Karaca'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde vefat eden dedesi Enver Cansızoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın 85 yaşındaki dedesi Enver Cansızoğlu, geçtiğimiz günlerde KKTC'nin Girne kentinde hayatını kaybetti. Cansızoğlu'nun cenazesine başta torunu sanatçı Işın Karaca olmak üzere yakın dostları ve aile fertleri katıldı.

Işın Karaca dedesinin vefatını, "Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı. Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz. Son 5 yıldır Alzheimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı. Bugün 12.40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kıbrıs'ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Cenazemiz Cuma günü 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına mutabık Karaoğlanoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Mekanın cennet olsun dede" sözleri ile açıklamıştı.

- Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Işın Karaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:46 Kaynak: İHA
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