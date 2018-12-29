Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçı Selami Şahin'in Acı Günü

Ünlü Sanatçı Selami Şahin'in Acı Günü

1 saat önce

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti.

Ünlü Sanatçı Selami Şahin'in Acı Günü, System.String[]
Ünlü sanatçı Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti. Ağabeyi Ahmet Şahin'le çekilmiş fotoğrafını paylaşan Selami Şahin, acı haberi Twitter hesabından duyurdu. Selami Şahin, acı haberi şu notla duyurdu: "Canım Ağabeyim Ahmet Şahin hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu acı günümde arayıp başsağlığı ileten ve yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Merhumun cenazesi yarın (30 Aralık Pazar günü) Fatih Murat Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:21 Kaynak: İHA

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