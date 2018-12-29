Ünlü Sanatçı Selami Şahin'in Acı Günü
1 saat önce
Ünlü sanatçı Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Selami Şahin
'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin
hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti. Ağabeyi Ahmet Şahin'le çekilmiş fotoğrafını paylaşan Selami Şahin, acı haberi Twitter
hesabından duyurdu. Selami Şahin, acı haberi şu notla duyurdu: "Canım Ağabeyim Ahmet Şahin hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu acı günümde arayıp başsağlığı ileten ve yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Merhumun cenazesi yarın (30 Aralık
Pazar günü) Fatih Murat
Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu
Mezarlığı'na defnedilecektir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:21 Kaynak: İHA
Ünlü Sanatçı Selami Şahin'in Ağabeyi Hayatını Kaybetti
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