Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu - Son Dakika
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Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu
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Pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, aradığı mutluluğu Naz Canbaz'da buldu. Uzun süredir gözlerden uzak bir beraberlik yaşayan ünlü şarkıcı, sade bir törenle dünyaevine girerek ilişkisini resmiyete döktü. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran 46 yaşındaki sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, bir süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı Naz Canbaz ile hayatını birleştirdi. Özel yaşamını kapalı kapılar ardında sürdürmeyi tercih eden 46 yaşındaki şarkıcı, mutlu haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeledi.

Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

"GERİSİ SADECE DETAY"

Sade bir törenle dünyaevine giren Özen, sosyal medyadaki duygusal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması... Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay. Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi hâliyle yapmak istedik; şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan; aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler."

Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

AŞKLARINI 2025'TE İLAN ETMİŞLERDİ 

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çift, birlikteliklerini ilk kez Ağustos 2025'te paylaştıkları bir fotoğrafla duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan ünlü şarkıcı, o anları "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür" notuyla takipçilerine aktarmıştı.

Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

İKİNCİ EVLİLİĞİ OLDU 

Gökhan Özen, ilk evliliğini 2010 yılında eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile yapmış, çift 2016 yılında yollarını tek celsede ayırmıştı. Özen'in bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Sosyal Medya, Gökhan Özen, Magazin, Evlilik, Medya, Son Dakika

Son Dakika Gökhan Özen Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu - Son Dakika
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