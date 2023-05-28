Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı

28.05.2023 23:28

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Cepkin, "CHP kadrolarının kökten yenilenmesi, gerekli istifaların yapılıp, 'muhalefet' olarak hayata devam etme rahatlığında değil de, gerçekten 'iktidar' olma gerçekliğine sarılmış yeni kadrolar yaratılması esastır, kaçınılmazdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sandıktan galibiyetle çıkan Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarının ardından ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

Hayko Cepkin şunları söyledi:

"Evet sonuçları sabırla bekledik şimdi gerçekler vakti. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki.

"MUHALİFLER UMUT DERESİNDE ÇALKALANA ÇALKALANA RAFTİNGÇİ OLDU"

En yüksek oy oranına sahip muhalif parti olduğunuz için, oylar bölünmesin bir noktada toplansın diye bir çok seçmen CHP ye oy vermektedir. Bu maalesef partinizin oy oranının gerçeğidir. Her seçim zamanı 'bakın bu çok önemli, son seçim, bu kez bitti, oy verin, sandığı bırakmayın' vesaire söylemleri ile muhalif kesim umut deresinde çalkalana çalkalana raftingçi oldu. 20 yıl az bir süre değil ve görüyoruz ki bu uzun süreçte maalesef partiniz bünyesi, elini güçlendirebilecek, organize olabilecek gerçekçi, somut ve yeterli adımlar atamamış. 'Mağlup olsak da bu seçimin kazananı biziz' gibi bir istatistik yüzde hesabı da bu halkı artık kesmez.

"CHP KADROLARININ KÖKTEN YENİLENMESİ KAÇINILMAZDIR"

CHP kadrolarının kökten yenilenmesi, gerekli istifaların yapılıp, 'muhalefet' olarak hayata devam etme rahatlığında değil de, gerçekten 'iktidar' olma gerçekliğine sarılmış yeni kadrolar yaratılması esastır, kaçınılmazdır. 20 yılda halka umut ve veya lider olabilecek sadece iki isim öne çıkarılabilmiştir. Malumunuz onlar da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş beyler. Yeni süreçte artık nasıl bir strateji uygulanır, yerel seçimlere nasıl hazırlanılır, genel başkan kim olur ve önümüzdeki 5 senede nasıl yenilenir bunlar partinizin yeni kaçınılmaz yol süreçleridir. Aynı düzende devam edilmesi kanaatimce hiç bir fark yaratmayacaktır. Bu uzun yolculukta İnandığım tek gerçek ve umut ışığım asla ilkesinden ve kurucu lideri M. K. Atatürk'ün yolundan sapmayan milletimizdir."

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
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