Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı

51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, pembe bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından "Yazın son anlarına tutunuyorum" notuyla paylaştı. Fiziğiyle gençlere taş çıkartan Lopez'in paylaşımına beğeni yağdı.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı, System.String[]

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Instagram hesabından "yaza veda" notuyla bir paylaşım paylaştı. Pembe bikinisiyle dikkat çeken ve kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Lopez'in paylaşımına 1 milyonun üzerinde beğeni ve yorum geldi.

KUMSALDA UZANDIĞI BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

İki çocuk annesi Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak, kumsalda uzandığı bikinili bir pozuna Instagram hesabında yer verdi. 51 yaşındaki yıldızın "Yazın son anlarına tutunuyorum" notuyla paylaştığı poza 1,7 milyon beğeni geldi. Lopez'in Instagram'da 131 milyon takipçisi bulunuyor.

KARANTİNA SÜRECİNİ NİŞANLISI VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GEÇİRDİ

Jennifer Lopez bir süredir eski sporcu Alex Rodriguez ile nişanlı. Çift, koronavirüs karantinasını da hem Lopez'in hem de Rodriguez'in çocuklarıyla birlikte milyon dolarlık malikanelerinde geçirdi.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı

KOZMETİK FABRİKASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Lopez son olarak kuracağı kozmetik fabrikası ile gündeme gelmişti. Kendine has bronz ve bol ışıltılı makyajı ile hafızalara kazınan Jennifer Lopez, kozmetik sektörüne atılıyor.

Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, çektiği selfienin altına "Gün batımı ışıltısı… #JLoBeauty çok yakında" sözleriyle kendi ismini taşıyan markasını kuracağını duyurdu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:45

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı - Son Dakika Magazin

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