Ünlü Tarihçi Prof. Dr. Şimşirgil: "Devletimizin En Asli Görevi Gençleri Hakkıyla Yaşatmaya Çalışmak...

Ünlü tarihçi ve Türkiye gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, üniversite bitiren ama dinini, dilini ve tarihini doğru bilmeyen insanın 'yürüyen ölü' olduğunu belirterek, "Devletimizin en asli görevi, gençleri hakkıyla yaşatmaya çalışmak olmalıdır" dedi.

Ünlü tarihçi ve Türkiye gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, üniversite bitiren ama dinini, dilini ve tarihini doğru bilmeyen insanın 'yürüyen ölü' olduğunu belirterek, "Devletimizin en asli görevi, gençleri hakkıyla yaşatmaya çalışmak olmalıdır" dedi.



Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL), Türkiye'de isim yapmış vizyon sahibi akademisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Türk ve Osmanlı tarihi hakkında derin bilgilere sahip olan araştırmacı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Atakum Anadolu İHL öğrencileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuşmasına, "Atakum Anadolu İHL öğrencilerinin gözlerinizde ışık görüyorum. Böylece farklı bir okulda olduğumu anlayabiliyorum. Hepinizi sevgi ile selamlıyorum" diyerek başladı.



Coşkulu hitabeti ile öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "2016 yılında ölü adamlar Türkiye'yi işgal ettirmeye kalkıştı. Mankurt ediyorlar üniversitelerde. 'Üniversite bitirdim' diyen adamı ölü değil zannetme. Üniversitende de çıkıyor adam yine ölü. Dinini, dilini, tarihini doğru bilmediği zaman o adam ölü. Bu adam musalla taşında acıyın. Yürüyen ölü, yaşıyor buna acı buna yan. Asıl sıkıntı burada; yaşıyor ama ölü. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insan ilimle yaşar ilimsiz değil. Demek ki ölü sadece musalla taşına getirilen değildir, cahil de ölüdür. Musalla taşına getirilen ölünün işi bitmiş bu dünya ile ilgisi kesilmiştir. Üzülürsünüz, ruhu için okuyup dua edersiniz. Peki ya yürüyen ölülere nasıl bakarsınız? Nasıl acırsınız? Adam yaşıyor, yürüyor, gezip eğleniyor ama ölü! İşte asıl acınacak, asıl üzülecek kimse budur. Bu sebeple büyük alim Şeyh Edebali şöyle sesleniyordu: 'Oğul insanı yaşat ki, devlet yaşasın!' Anlaşılacağı üzere Şeyh Edebali de bu sözü söylerken gençlerinizi ilimle donatın, eğitimli ve bilgili olsunlar. Aksi halde musalla taşında yatan ölüden bir farkları kalmaz demekteydi. Zira ölüler ülkesinin ayakta kaldığı hiç görülmemiştir. Öyleyse devletimizin en asli görevi, gençleri hakkıyla yaşatmaya çalışmak olmalıdır" diye konuştu.



Osmanlı'nın en yanlış bilenen konuları kölelik ve cariyelik ile ilgili öğrencilere doğru bilinmesi gerekenleri anlatan Prof. Dr. Şimşirgil, konferansın sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. - SAMSUN

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