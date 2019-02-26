Son Dakika Haberleri: Ünlü Yapımcı Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a 'Netflix' Göndermesi

Ünlü Yapımcı Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a 'Netflix' Göndermesi

44 dakika önce

GİŞE rekoru kıran Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, ödül aldığı törende yaptığı konuşmada Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaparak, "Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz ve emin olun bu filmleri sadece sinemalarda yayınlayacağız" dedi.

Ünlü Yapımcı Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a 'Netflix' Göndermesi, System.String[]
GİŞE rekoru kıran Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, ödül aldığı törende yaptığı konuşmada Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaparak, "Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz ve emin olun bu filmleri sadece sinemalarda yayınlayacağız" dedi.

Yapımcı Mustafa Uslu, İstanbul'da bir üniversitede düzenlenen ödül töreninde Müslüm ile 'En İyi Sinema Filmi Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü almak için sahneye çıkan Uslu, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaptı. Uslu, "Türk sinemasının çocukları olarak ihanete uğradığımız şu günlerde bu ödül çok anlamlı oldu. Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz. Bu filmleri sadece sinemada yayınlayacağız emin olun" diye konuştu. Uslu'nun sözleri salondakilerden büyük alkış aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi vizyondayken Netflix'te yayına girmişti. Erdoğan'ın kararı sinema çevresinde tartışmaya neden olmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

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