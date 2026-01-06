Ünlü Yönetmen Bela Tarr Hayatını Kaybetti

Macar yönetmen, senarist ve yapımcı Bela Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Macar Film Sanatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, usta yönetmen yaşadığı ciddi bir hastalık sürecinin ardından 70 yaşında Budapeşte'de vefat etti.

Tarr, 21 Temmuz 1955'te Macaristan'ın Pecs kentinde doğdu. 16 yaşında başladığı sinema kariyerinde "yavaş sinema" akımının önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

"Şeytanın Tangosu" filmi ile uluslararası çapta ün kazanan Tarr, Nobel ödüllü yazar Laszlo Krasznahorkai'le yaptığı işbirliği ile de pek çok dikkat çekici eseri beyaz perdeye taşıdı.

Sanatçı, "Torino Atı" filmi ile 2011 yılında Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü"nü kazandığında yönetmenliği bıraktı.

Daha sonraki süreçte Saraybosna'da "film.factory" adlı bir film okulu kurarak genç yetenekleri yetiştirmeyi hedefleyen Bela Tarr, Türkiye'de sinemaseverler tarafından da takip ediliyordu.

Tarr, 2011'de 30. İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü ve pek çok kez Türkiye'deki festivallerin konuğu olarak, genç sinemacılarla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Son dönemde de Tarr, 2023'te Avrupa Film Ödülleri'nde "Akademi Onur Ödülü" ve 2024 Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü aldı.