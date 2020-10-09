Ünlü Yönetmen Danacı'dan ziyaret - Son Dakika

Ünlü Yönetmen Danacı'dan ziyaret

09.10.2020 19:15
Ünlü Yönetmen Danacı'dan ziyaret, System.String[]

Beyaz Perde de birçok filme imza atan sinema yönetmeni Kemal Danacı Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı'yı makamında ziyaret etti.

Beyaz Perde de birçok filme imza atan sinema yönetmeni Kemal Danacı Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı'yı makamında ziyaret etti.

Daha önce "Koyver Gitsin", "Fecir", "Cinnet Ağacı" uzun metrajlı filmlerin yönetmenliğini yapan Kemal Danacı son olarak da "Kanlı Yol" adlı filmin çekimini tamamladı.

Kanlı Yol filmi hakkında Başkan vekili Şeref Aydınlı'ya bilgi veren yönetmen Danacı, filmin konusunun 1920 yılında Zonguldak'ın Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle başladığını, söyledi.

Danacı film hakkında şu bilgileri verdi:

"1920'de Zonguldak'ın Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle birlikte Fransız işgal gücü komutanı burada bir köylü kızına aşık olur, fakat kız nişanlıdır. Kızın ailesi bu komutanın kızlarına aşık olduğunu öğrenince hemen nişanlısıyla kızlarının düğününü yapmaya karar verir. Düğün alayının olduğu gece Fransız komutan askerleriyle birlikte düğünü basar, herkesi öldürür ve gelini (Algelin) kaçırarak köyün dışındaki bir eve yerleşir. Köylüler bu Fransız komutandan korkup askerlerine zarar vermek için büyü yaparlar, cinlere de bu komutanı öldürtürler. Fakat Algelin sırra kadem basar."

Filmin Gökçebey'in Bakacakkadı beldesi ve Muharremler Köylerinde çekildiğini belirten Danacı, filmin ön çalışmasının bir yıl çekimlerinin de 12 gün sürdüğünü belirtti. Filmin 2021 yılı Ocak ayında gösterime girmesi bekleniyor.

Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı da Devrek ve bölgemizden önemli yönetmenlerin yetiştiğini, söyledi.

"Kemal beyin filmlerini daha önce biliyorum. Bölgemizin tanıtımına yönelik verdiği çakışmalar övgüye değer. Veli Kuzlu, Ertuğrul Ayvacı, Erkan Çaltepe ve Kemal Danacı gibi genç yönetmenlerimizle övünüyoruz. Eskiden yönetmenleri ancak televizyonlardan duyuyorduk, şimdilerde ise içimizden çıkıyor, bu da bizleri mutlu kılıyor." dedi.

Başkan Vekili Aydınlı, ziyaretleri nedeniyle Yönetmen Kemal Danacı'ya teşekkür etti, başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Ünlü Yönetmen Danacı'dan ziyaret

Beyaz perde, Yönetmen, Aydınlı, Devrek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü Yönetmen Danacı'dan ziyaret - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakalarının azalmadığı hiçbir il yok Meteoroloji'den Yalova, Bursa ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı Son Dakika: Önümüzdeki 1 ay içinde en az 2 aşıda insan denemeleri aşamasına geçilecek Galatasaray, Marcao'nun maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz         
19:32
Son Dakika: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi Son Dakika: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi         
18:49
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü         
18:36
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi         
18:00
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı         
17:23
Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu         
17:17
Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler         
16:50
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 19:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü Yönetmen Danacı'dan ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei