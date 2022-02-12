Üye Girişi
Yönetmen Onur Ünlü, Put Şeylere filmini kendi internet sitesinde yayınladı - Son Dakika

Yönetmen Onur Ünlü, Put Şeylere filmini kendi internet sitesinde yayınladı

12.02.2022 15:57
Yönetmen Onur Ünlü, Put Şeylere filmini kendi internet sitesinde yayınladı

Leyla ile Mecnun dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı yönetmen Onur Ünlü, "Put Şeylere" adlı filmini kendi internet sitesinde ücretsiz bir şekilde yayınladı.

8 yıllık bir aranın ardından yeniden yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisiyle tekrar gündeme gelen Onur Ünlü, "Put Şeylere" adlı filmini kendi internet sitesinde ücretsiz olarak yayınladı. 48 yaşındaki yönetmen, 2017 yılında çektiği filmi daha önce Antalya Film Festivali'nden kaldırıldığı için tepki olarak İstanbul'da geçici olarak düzenlenen "Ulusal Yarışma" festivalinde yayınlamış, daha sonra kendi sitesinde ücretli olarak gösterimini yapmıştı.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü, Put Şeylere filmini kendi internet sitesinde yayınladı

Başrollerinde Öykü Karayel, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Elit Iscan gibi oyuncuların yer aldığı Put Şeylere filmi, beş farklı senaryonun birleşiminden oluşmuş ve hepsinden bazı sahneler seçilerek kurgulanmıştı. Merakla beklenen film, Onur Ünlü'nün internet sitesinde bölüm bölüm yayınlandı.

Put Şeylere filmi, Onur Ünlü'nün "http://hayatimisatiyorum.com" adlı internet sitesinde ücretsiz olarak izlenebilir.

YORUMLAR
500

Sinema Filmi, Onur Ünlü, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yönetmen Onur Ünlü, Put Şeylere filmini kendi internet sitesinde yayınladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 16:08:14. #1.11#
SON DAKİKA: Yönetmen Onur Ünlü, Put Şeylere filmini kendi internet sitesinde yayınladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement