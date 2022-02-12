Yönetmen Onur Ünlü, Put Şeylere filmini kendi internet sitesinde yayınladı - Son Dakika

8 yıllık bir aranın ardından yeniden yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisiyle tekrar gündeme gelen Onur Ünlü, "Put Şeylere" adlı filmini kendi internet sitesinde ücretsiz olarak yayınladı. 48 yaşındaki yönetmen, 2017 yılında çektiği filmi daha önce Antalya Film Festivali'nden kaldırıldığı için tepki olarak İstanbul'da geçici olarak düzenlenen "Ulusal Yarışma" festivalinde yayınlamış, daha sonra kendi sitesinde ücretli olarak gösterimini yapmıştı.

Başrollerinde Öykü Karayel, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Elit Iscan gibi oyuncuların yer aldığı Put Şeylere filmi, beş farklı senaryonun birleşiminden oluşmuş ve hepsinden bazı sahneler seçilerek kurgulanmıştı. Merakla beklenen film, Onur Ünlü'nün internet sitesinde bölüm bölüm yayınlandı.

Put Şeylere filmi, Onur Ünlü'nün "http://hayatimisatiyorum.com" adlı internet sitesinde ücretsiz olarak izlenebilir.