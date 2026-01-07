Ünlüler İçin Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı

(İSTANBUL) Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 26 isimle ilgili savcılık işlemleri akşam saatlerinde sona erdi. Aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 4 kişi serbest bırakıldı. 19 kişi ise tutuklama, 3 kişi de ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Ünlülere yönelik 4. dalga uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınan 26 kişi bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri akşam saatlerinde sona eren 19 kişi tutuklama, 3 kişi de ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 4 kişi, daha önce haklarında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı bulunduğu için doğrudan serbest bırakıldı.

Doğukan Güngör serbest

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre savcılıktan serbest kalanlar: Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Alya Şahinler, Saniye Deniz.

Adli kontrolle sevk edilenler: Binnur Buse, Gözde Anuk, Sedef Selen. (Ev hapsi)

Tutuklamaya sevk edilenler ise: Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan.