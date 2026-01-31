Ünlüler Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu madde soruşturmasında aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova illerinde arama ve yapılan gözaltılar kapsamında, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alındı. - İSTANBUL