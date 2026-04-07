Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp'a götürüldü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü

07.04.2026 15:19
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın’ın da bulunduğu 9 kişi, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcılar Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın’ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü öğrenildi.

NUMUNE ALINACAK

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan isimlerden saç ve kan örnekleri alınacağı, yapılacak incelemelerin ardından dosyaya ekleneceği belirtildi. İşlemlerin ardından şüphelilerin yeniden emniyete götürülebileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenilirken, konuyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişmeler yakından takip ediliyor.

İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Simge Sağın, Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    adalet bakanı çocukluk travmalarını atıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
