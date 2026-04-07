Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcılar Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın’ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü öğrenildi.

NUMUNE ALINACAK

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan isimlerden saç ve kan örnekleri alınacağı, yapılacak incelemelerin ardından dosyaya ekleneceği belirtildi. İşlemlerin ardından şüphelilerin yeniden emniyete götürülebileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenilirken, konuyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişmeler yakından takip ediliyor.