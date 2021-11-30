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Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis

30.11.2021 19:02

Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ü kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulamayarak 2 kez müebbet ve 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Öztürk'ü olay günü sakladığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa suçluyu kayırma suçundan verilen hapis cezaları ertelenirken 2 sanığın ise beraatlerine karar verildi

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öztürk getirildi. Tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş'in de katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki avukatları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün avukatı olay yerinde keşif yapılmasını, talebinin kabul edilmemesi halinde ise müvekkili Mustafa Öztürk hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini istedi.

"BEN BİLEREK ADAM ÖLDÜRMEDİM"

Tutuklu sanık Mustafa Öztürk ise maktul Salih Memişoğlu'nun kendisini gasp ettiğini ve kendisine zulüm ettiğini iddia ederek "Ben bilerek isteyerek adam öldürmedim. Ben Salih Hoca'nın kafasına oradan çıkmak için silah doğrulttum, birisi elime vurunca da silah ateş aldı. Ben çok üzgünüm, çok üzülüyorum. Kime üzüleceğimi şaşırdım. Kendime mi üzüleyim, onlara mı üzüleyim, Osman'a mı üzüleyim? Ben mağdurum, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

2 KEZ MÜEBBET VE 21 YIL 6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Öztürk'ü Salih Memişoğlu'na ve Ömer Faruk Zengin'e karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulamayarak 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Öztürk'ün 3 kişiye karşı işlediği "Silahla tehdit" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise toplamda 21 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Heyet, sanıklar Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı beraatine karar verdi.

2 SANIĞA SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNDAN VERİLEN CEZALAR ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş'in "Kasten öldürme" suçundan dava açılmış olmasına rağmen yapılan yargılama ve toplanan delillerde sanıkların bu suçu işlemeyerek "Suçluyu kayırma" suçunu işlediğine kanaat getirdi. Heyet, "Suçluyu kayırma" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanık Mehmet Güneş'e 11 ay 20 gün ve Satılmış Güneş'e 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Öztürk'ün Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde Salih Memişoğlu'nu, Ömer Faruk Zenginer'i silahla ateş ederek öldürdüğü ve 4 kişiyi de silahla ateş ederek yaraladığı anlatılıyordu. İddianamede şüpheli Öztürk'ün iki oğlunun eylemlere iştirak ettiği ve Satılmış Güneş ile Mehmet Güneş'in de eylemine yardım ettiği öne sürülüyordu. İddianamede sanık Mustafa Öztürk'ün "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, "Kasten öldürme" suçundan da müebbet hapsi isteniyordu. Ayrıca Mustafa Öztürk'ün 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıldan 60 yıla kadar cezalandırılması isteniyordu.

İddianamede Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Satılmış Güneş'in ve Mehmet Güneş'in ise "Tasarlayarak öldürme suçuna yardım" 15'er yıldan 20'şer yıla kadar cezalandırılması talep ediliyordu.

Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis

Mustafa Öztürk, Bayram Öztürk, Mehmet Güneş, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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