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Unutulmaz Sergen Yalçın Sözleri

53 dakika önce

Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini sizler için derledik. İyi seyirler..

Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini sizler için derledik. İyi seyirler..

Unutulmaz Sergen Yalçın Sözleri

Sergen Yalçın, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:39 
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