Unutulmaz Sergen Yalçın Sözleri
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Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini sizler için derledik. İyi seyirler..
Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini sizler için derledik. İyi seyirler..
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:39
Antrenörden skandal hareket! Futbolculara sıra dayağı attı Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a mesaj: Elbet bir gün buluşacağız TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı Futbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilim