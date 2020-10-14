Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor - Son Dakika

Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor

14.10.2020 13:03

- Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntılar için sualtı arkeoloğu denizaltında araştırmalara başladı.

- Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntılar için sualtı arkeoloğu denizaltında araştırmalara başladı.

Gölevi Mahallesi sahilinde deniz altında kalıntıların fark edilmesi üzerine Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışma başlatmıştı. Kalıntıların tarihi boyutunu incelemek üzere Ünye'ye gelen Türkiye Sualtı Arkeolojisi Bodrum Müzesi Müdürlüğü'nden Sualtı Arkeoloğu Güner Özler incelemelerde bulundu. Denizaltından yapılan incelemelerin raporlanarak kalıntıların tarihi boyutu belirlenecek.

"Yapılan araştırma, Karadeniz Bölgesi'nde ilk resmi araştırmadır" diyen Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, "Geçen yıl keşfetmiş olduğumuz kalıntılarla ilgili resmi yazıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bildirdik. Kalıntıların araştırılmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı da Türkiye'de tek olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden sualtı arkeoloğu gönderdi. Kalıntıyı denizden inceleyerek araştırma yapıyor. İnceleme sonrası alınan numunelerle birlikte çekilen fotoğraf ve videoların ardından bir rapor hazırlanacak. Bu Ünye ve bölgemiz için önemli bir gelişme. Şuan yapılan araştırma Karadeniz Bölgesi'nde resmi olarak ilk araştırmadır. Sualtı arkeologları tarafından böyle bir çalışmanın Ünye'de yapılıyor olması sevindiricidir. Ünye turizminin korunması ve geliştirilmesi adına çok ciddi bir çalışmadır" dedi.

"Bulgular Bir Yapının Temelini Gösteriyor"

Denizde bulunan kalıntının hangi döneme ait olduğu ve ne için kullanıldığına ilişkin ise Başkan Sobi, "Geçen yıl yaptığımız tespit ve bulgular bir yapının temeli olduğunu gösteriyordu. Biz de bunu bilgi ve fotoğrafla bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın öngörüsü ve kabulü ile birlikte araştırma çalışması başlatıldı. Kalıntının tam olarak ne olduğu sualtı arkeoloğu tarafından yapılacak araştırma ile belli olacak" diye konuştu.

Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor

Türkiye, Bodrum, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak
Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 13:58:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei