Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor - Son Dakika

- Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntılar için sualtı arkeoloğu denizaltında araştırmalara başladı.

Gölevi Mahallesi sahilinde deniz altında kalıntıların fark edilmesi üzerine Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışma başlatmıştı. Kalıntıların tarihi boyutunu incelemek üzere Ünye'ye gelen Türkiye Sualtı Arkeolojisi Bodrum Müzesi Müdürlüğü'nden Sualtı Arkeoloğu Güner Özler incelemelerde bulundu. Denizaltından yapılan incelemelerin raporlanarak kalıntıların tarihi boyutu belirlenecek.

"Yapılan araştırma, Karadeniz Bölgesi'nde ilk resmi araştırmadır" diyen Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, "Geçen yıl keşfetmiş olduğumuz kalıntılarla ilgili resmi yazıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bildirdik. Kalıntıların araştırılmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı da Türkiye'de tek olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden sualtı arkeoloğu gönderdi. Kalıntıyı denizden inceleyerek araştırma yapıyor. İnceleme sonrası alınan numunelerle birlikte çekilen fotoğraf ve videoların ardından bir rapor hazırlanacak. Bu Ünye ve bölgemiz için önemli bir gelişme. Şuan yapılan araştırma Karadeniz Bölgesi'nde resmi olarak ilk araştırmadır. Sualtı arkeologları tarafından böyle bir çalışmanın Ünye'de yapılıyor olması sevindiricidir. Ünye turizminin korunması ve geliştirilmesi adına çok ciddi bir çalışmadır" dedi.

"Bulgular Bir Yapının Temelini Gösteriyor"

Denizde bulunan kalıntının hangi döneme ait olduğu ve ne için kullanıldığına ilişkin ise Başkan Sobi, "Geçen yıl yaptığımız tespit ve bulgular bir yapının temeli olduğunu gösteriyordu. Biz de bunu bilgi ve fotoğrafla bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın öngörüsü ve kabulü ile birlikte araştırma çalışması başlatıldı. Kalıntının tam olarak ne olduğu sualtı arkeoloğu tarafından yapılacak araştırma ile belli olacak" diye konuştu.