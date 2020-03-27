Ünye'de sağlık çalışanlarına maske ve önlük desteği - Son Dakika

Ünye ilçesindeki sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzere 180 bin maske ve 400 önlüğün dikimine başlandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleriyle, sterilizasyon medikal firmasının sahibi Şükrü Derici'nin belediyeye 10 bin metre antibakteriyel kumaş hibe ettiği belirtildi.



İlçedeki bir tekstil firmasının, 180 bin maskenin dikimi ile 400 önlüğün kumaşı ve dikimini ücretsiz yapacağı vurgulanan açıklamada, maske ve önlüklerin dikimi tamamlandıkça ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına teslim edileceği aktarıldı.



Açıklamada, Güney ve Tavlı'nın, dikim çalışmalarına başlanan tekstil firmasını ziyaret ederek Genel Müdür Levent Erçıktı'dan bilgi aldığı ve teşekkür ettiği kaydedildi.