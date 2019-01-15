Son Dakika Haberleri: Ünye Orman İşletme Müdürlüğünün Faaliyetleri

Ünye Orman İşletme Müdürlüğünün Faaliyetleri

54 dakika önce

Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın, "2018 yılını kurum olarak 3 milyon 503 bin 406 lira karla kapattık." dedi.

Ünye Orman İşletme Müdürlüğünün Faaliyetleri, System.String[]
Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın, "2018 yılını kurum olarak 3 milyon 503 bin 406 lira karla kapattık." dedi.


Aydın, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak il genelinde 10 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.

Ünye, Aybastı, Kabataş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerine bir müdür, iki müdür yardımcısı, 6 şef olmak üzere toplam 83 personelle hizmet verdiklerini anlatan Aydın, "Müdürlük olarak geçen yıl 13 milyon 261 bin 716 lira gelir elde ettik. 2018 yılını kurum olarak 3 milyon 503 bin 406 lira karla kapattık. Kurumumuz adına sevinçliyiz, iyi bir organizasyon sağladık ve bunun sonucunu gördük." dedi.

Geçen yıl Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında orman köylülerine destekleme yaptıklarını belirten Aydın, "ORKÖY kapsamında süt sığırcılığı desteğiyle 3 mahallemizde 775 bin lira ve bir mahallede 34 bin 500 lira mantolama desteği verildi. Müdürlüğümüz ORKÖY projeleri ile köylerde oturan vatandaşlara süt sığırcılığı, kalorifer ve dış cephe mantolama gibi desteklerimizle yol, sanat yapısı, ağaçlandırma, orman bakım gibi faaliyetlerimiz artarak devam edecek." dedi.

Aydın, geçen sene 70 bin fidanın toprakla buluşturulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2018 yılında 4 bin dönüm alanda ağaçlandırma bakım, bir maden sahası rehabilitasyonu, 3 kilometre yol kenarı ağaçlandırma, 2 alanda gelir getirici tür ağaçlandırma yapıldı. Bunlarla birlikte okul, cami, mezarlık, hastane bahçeleri ve sivil toplum örgütleri ile hatıra ormanları çalışmaları yapılarak yaklaşık 70 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Yine 2018 yılında toplam 95 bin metreküp damgalama işlemi yapıp ormanların sağlık bakımı yapıldı. Böylelikle hem orman köylülerine iş verildi, hem de ormanların bakımı yapıldı."

Aydın, bu yılki hedeflerinin vatandaşın kurum ile olan anlaşmazlıklarının temeli olan kadastro çalışmalarını sonuçlandırmak ve vatandaşlarla kurum barışını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Ozan Aydın, Aydın, Ünye, Ekonomi
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