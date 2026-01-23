Uraloğlu: Terörsüz Bölge Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Uraloğlu: Terörsüz Bölge Vurgusu

23.01.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile birlikte 'Terörsüz Bölge' inşa edeceğiz dedi.

1) BAKAN URALOĞLU: 2,5 TRİLYON DOLARI TERÖRE HARCAMASAYDIK ÇOK FARKLI BİR TÜRKİYE OLURDU(2)

'TERÖRSÜZ BÖLGEYİ İNŞA EDECEĞİZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nın ardından AK Parti Ocak Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, sadece 'Terörsüz Türkiye' değil 'Terörsüz Bölge' inşa edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bir 'Türkiye Yüzyılı' hedefi koydu. Bu hedef doğrultusunda ülkemizin geleceğini planlıyoruz, inşa ediyoruz. Yürüttüğümüz önemli süreçlerden bir tanesi de 'Terörsüz Türkiye' süreci. Geçmişte bazı olumlu olumsuz tecrübelerimiz oldu elbette ama bu süreç başlatıldığı zaman buna inanmayanlar oldu. İnanmayanları bırakın, bu sürecin önüne taş koymaya çalışanlar oldu ama bugün bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber görmüş olduk. 'Terörsüz Türkiye'yi değil sadece 'Terörsüz Bölge'yi inşa edeceğiz. Her tarafımızda sıkıntılar oldu, oluştu ama bir akılla beraber Cumhurbaşkanımızın yönettiği bir devlet aklıyla beraber vatandaşımızın, milletimizin, ülkemizin birlik beraberliğine helal getirmeden bu tehlikeleri tek tek bertaraf ediyoruz çok şükür. Burada elbette Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın, illerimizin duruşu da ayrı bir kıymete sahiptir. Bu süreçte bazı illerimizi provoke etmeye çalışıyorlar ve oraları Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışıyorlar ama çok şükür biz bu süreçte başarısız olduklarını gördük. Batmanımızın bayrağına, ülkesine sevdasını gördük. Allah sizlerden razı olsun. Gençler bizim istikbalimiz, gençler bizim geleceğimiz. AK Parti siyasetleri ülkemizi bütünleştirme siyasetidir. Ülkemizi geleceğe taşıma siyasetidir. Odağımızda ideoloji değil insan vardır. Kavga değil elbette hizmet vardır. Rant değil, biz projelerimizle gündem oluruz. Projelerimizle konuşuruz. Sonuçta biz laf değil icraat üretiriz, icraat yaparız gerçekten ve milletimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimize 24 yıldır destek veriyor. Allah razı olsun. Biz AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız hizmetleri eğer bir oy terazisine koymuş olsak Batman dahil her tarafta yüzde 80 oy almamız lazım. Bu kadar oy alıyor muyuz? Almıyoruz. O zaman demek ki biz vatandaşımıza birazcık daha dokunacağız."

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Uraloğlu: Terörsüz Bölge Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü
Otomobil şarampole devrildi Bilanço ağır Otomobil şarampole devrildi! Bilanço ağır
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
Unai Emery: Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik
Rıdvan Dilmen, ’’Fenerbahçe’nin en büyük sorunu bu’’ diyerek asıl problemi açıkladı Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 21:56:56. #7.11#
SON DAKİKA: Uraloğlu: Terörsüz Bölge Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.