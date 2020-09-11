Uraz Kaygılaroğlu'ndan Müslüm Baba sürprizi

Maskeli Balo, Telli Telli, Eskiden, Aşk Tesadüfleri Sever, Olmasa Mektubun gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben'in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Orkestrası eşlik edecek. Gecenin konuk sanatçıları ise Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem olacak.





Şimdi konuk sanatçılara sürpriz bir isim daha eklendi. Son yılların en sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu da o gece sahneye çıkarak, daha önce Müslüm Gürses'in seslendirdiği bir Murathan Mungan şarkısını söyleyecek. Sefirin Kızı dizisinin çekimleri için Bodrum'da bulunan Kaygılaroğlu, dizi setinden izin alarak konser için 19 Eylül'de İstanbul'a gelecek.



