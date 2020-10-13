Ürdün'de Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi - Son Dakika

Ürdün'de Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi

13.10.2020 20:01
Ürdün'de Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi, System.String[]

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 54 vaka tespit edildi.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 54 vaka tespit edildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 54 kişinin virüse yakalandığı belirtildi.??

Açıklamada, toplam ölü sayısının 225'e, vakaların 28 bin 127'ye, iyileşenlerin 6 bin 766'ya yükseldiği ifade edildi.

Bu arada son 24 saatte tespit edilen 2 bin 54 yeni vaka, ülkede salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Hükümet Sözcüsü Ali Ayid, hükümetin ülke genelinde cuma sabahı 01.00'de başlayıp, pazar günü 01.00'e kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağını uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Ürdün yönetimi, 8 Ekim Perşembe gecesinden itibaren iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulamıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi - Son Dakika

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