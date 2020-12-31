Ürdün'de Öğretmenler Sendikası'nın feshine karar verildi - Son Dakika

Ürdün'de Öğretmenler Sendikası'nın feshine karar verildi

31.12.2020 17:23
Ürdün'de Öğretmenler Sendikası'nın feshine karar verildi, System.String[]

Ürdün'de mahkeme, Öğretmenler Sendikası'nın feshine ve sendikanın yönetim kurulu üyelerinin birer yıl hapsine karar verdi.

Ürdün'de mahkeme, Öğretmenler Sendikası'nın feshine ve sendikanın yönetim kurulu üyelerinin birer yıl hapsine karar verdi.

Öğretmenler Sendikası avukatı Besam Ferihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amman Sulh Ceza Mahkemesi'nin Öğretmenler Sendikası'nın feshedilmesine ve sendikanın yönetim kurulu üyelerinin bir yıl süreyle hapis cezasına çarptırılmasına hükmettiğini belirtti.

Ferihat, mahkemenin kararının, sendikanın Ekim 2019'da hükümetle anlaşmaya vardığı öğretmenler için mali ödenek talebine dayandığını söyledi.

Şu ana kadar Öğretmenler Sendikası Başkan Vekili Nasır Nevasıra ve 12 kişilik yönetim kurulundan 4 üyenin gözaltına alındığını kaydeden Ferihat, kararın istinaf mahkemesine taşınabileceğini, gözaltına alınan Sendika Başkan Vekili ve üyelerin serbest bırakılması için itirazda bulunduklarını aktardı.

Mahkemenin, kefalet karşılığında yönetim kurulunun gözaltına alınan üyelerini serbest bırakmayı kabul ettiğini kaydeden Ferihat, davanın tamamına 10 gün içinde itiraz edileceğini ifade etti.

2011'de kurulan Ürdünlü Öğretmenler Sendikası'nın yaklaşık 140 bin üyesi bulunuyor.

Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ülke tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Hükümet, nisan ortalarında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz'da, hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da Sendikanın çalışmalarının durdurulmasına, Sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılmasına ve Yönetim Kurulundan 13 üyenin gözaltına alınmasına karar vermişti.

Yönetim Kurulu, Amman, Karar, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de Öğretmenler Sendikası'nın feshine karar verildi - Son Dakika


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