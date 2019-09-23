Son Dakika Haberleri: Ürdün'de "Türk Filmleri Haftası" başladı
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Ürdün'de "Türk Filmleri Haftası" başladı

4 dakika önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türk Filmleri Haftası, "Ertuğrul 1890" filmiyle başladı.

Ürdün'de

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türk Filmleri Haftası, "Ertuğrul 1890" filmiyle başladı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği etkinlik, başkentteki bir otelin sinema salonunda, Türk diplomatların yanı sıra Ürdün'de yaşayan Türkler, Ürdünlüler ve çeşitli ülkelerden ziyaretçilerin katılımıyla başladı.

Etkinliğe, gerçek bir öyküye dayanan Türk-Japon ortak yapımı Ertuğrul 1890 filminin gösterimiyle başlandı.

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Filmleri Haftası'nın beş gün süreceğini ve dünya çapında en meşhur Türk filmlerinin gösterileceğini söyledi.

Eroğlu, etkinlik kapsamında gösterilecek filmler arasında Ertuğrul 1890'ın yanı sıra Kardeşim Benim, Unutursam Fısılda, Ali Baba ve Yedi Cüceler ve Direniş Karatay adlı filmlerin yer aldığını belirtti.

Türk Filmleri Haftası'nın Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlendiği bilgisini veren Eroğlu, etkinliğin geleneksel hale gelmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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