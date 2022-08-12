Ürdün'de 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Ürdün'de 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

12.08.2022 22:48
Ürdün'de 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ürdün'de ülke dışına kaçırılmak üzere 1 milyon adet "captagon" cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Ürdün'de ülke dışına kaçırılmak üzere 1 milyon adet "captagon" cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ekiplerinin ülke dışına uyuşturucu kaçırma planında olan bir gruba operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyindeki Kerak kentinde karbon maddesi yüklü iki tırın kontrolü sırada karbon çuvallarına gizlenmiş 1 milyon adet captagon hap ele geçirdiği ifade edildi.

Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, uyuşturucu hapların hangi ülkeye kaçırılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün ordusu, 2021'de Suriye'den 361 kaçakçılık girişiminin engellendiğini ve operasyonlarda captagon dahil 15 milyondan fazla uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'de 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'de 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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