Son Dakika Haberleri: Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a Diyalog Çağrısı

Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a Diyalog Çağrısı

27 dakika önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Pakistan ile Hindistan'a iki ülke arasında artan gerginliğin son bulması için diyalog çağrısı yaptı.

Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a Diyalog Çağrısı, System.String[]
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Pakistan ile Hindistan'a iki ülke arasında artan gerginliğin son bulması için diyalog çağrısı yaptı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan ve Hindistan başbakanlarıyla telefonda görüşen Kral Abdullah, taraflara bölgenin istikrarı ve güvenliği için diyalog çağrısında bulundu.

Kral Abdullah ayrıca bir kaç gündür devam eden gerginlikle başa çıkma konusunda her iki liderin de sağduyusuna güvendiğini ifade etti.

Hindistan-Pakistan gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.


Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.


Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.


Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.


Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı

Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı! Kadir Mısıroğlu, Programlarına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a Diyalog Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]