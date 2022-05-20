Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti.

Rum basınında yer alan habere göre, Ürdünlü Bakan, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. Görüşmede, Ürdün ile Rum kesimi arasında ittifakın geliştirilmesi ele alındı.

Anastasiadis, Rum kesimine verdiği destekten dolayı Ürdün Kralı 2. Abdullah'a teşekkür ederken, yakın zamanda Rum kesiminde yapılacak GKRY-Yunanistan-Ürdün üçlü zirvesine değindi.

Safadi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile de görüştü.

Görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı, enerji krizi, Orta Doğu, ikili iş birliğinin yanı sıra Kudüs ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ele alındı.

Safadi, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum kesimi ile Ürdün arasında mükemmel ilişkiler olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Ürdün Kralı II. Abdullah'ın mektubunu, Rum lider Nikos Anastasiadis'e getirdiğini kaydeden Safadi, ilişkilerin daha da genişletilmesi yönündeki beklentiden bahsetti.

Kasulidis ise Kudüs'teki durum ve Ürdün'ün bu konudaki çabalarına da değinerek, Müslümanların ve Hıristiyanların Kudüs'teki ibadet yerlerinin statüsünün Ürdün'ün koruması altında olmasından yana olduklarını ifade etti.