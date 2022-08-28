Ürdün'den İsrail'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini "derhal durdurma" çağrısı - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini "derhal durdurma" çağrısı

28.08.2022 19:36
Ürdün'den İsrail'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini "derhal durdurma" çağrısı

Ürdün, İsrail'e Mescid-i Aksa'nın baskınlarla ihlal edilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaparak, ihlallerin "derhal durdurulmasını" istedi.

Ürdün, İsrail'e Mescid-i Aksa'nın baskınlarla ihlal edilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaparak, ihlallerin "derhal durdurulmasını" istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aşırılık yanlıları, İsrail polisinin koruması altında, provoke edici bir biçimde Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal ederek, buraya baskın düzenlemeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "artan ihlallerin yanı sıra yapılan provokasyonların; uluslararası hukukun, Kudüs'teki tarihi ve yasal statükonun ve kutsal mekanların açıkça ve kabul edilemez bir biçimde ihlali" olduğu ifade edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının derhal durdurulması talep edilen açıklamada, olayların "herkesi etkileyebilecek tehlikeli bir eğilim" gösterdiği uyarısında bulunuldu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde El- Esbat (Aslanlı) Kapısından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini 'derhal durdurma' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'den İsrail'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini "derhal durdurma" çağrısı - Son Dakika
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