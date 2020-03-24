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Ürdün Kralı Kuveyt ve Katar liderleriyle "koronavirüsle mücadeleyi" görüştü
6 saat önce
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yollarını görüştü.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yollarını görüştü.
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın, Katar ve Kuveyt emirleriyle iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmelerde, koronavirüsle mücadele ve yayılmasının önlenmesi için iş birliği ve koordineli çalışma konularının ele alındığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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