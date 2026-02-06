Ürdün Kralı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.