Ürdün Kraliyet Otomobil Müzesi ziyaretçileri otomobil tarihinde yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliyet Otomobil Müzesi, otomobil tutkunu ve otomobil tarihi meraklılarına benzersiz bir deneyim sunuyor.

Kral Hüseyin Parkı'nda, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından 2003'te açılan ve modern bir yapıda inşa edilen müzede, "ilk otomobil" ve "ilk motosiklet" gibi 70'den fazla klasik bulunuyor.

Arap dünyasındaki kamuya açık ilk otomotiv müzesi olma özelliği taşıyan mekan, 1920'lerin başından bugüne Ürdün Haşimi Krallığı'nın tarihine de ışık tutuyor.

Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in anısına yaptırılan müzede, Kral 1. Abdullah, Kral Talal Bin Abdullah ve Kral Hüseyin tarafından kullanılan araçlar ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Ürdün'de kullanıldıkları döneme damga vuran olaylara şahitlik eden bu araçlar, klasik otomobil tutkunlarını etkiliyor.

Müzedeki araçlar, kullanım amacının yanında görünüşleri, kaliteleri ve döneminin özellikleriyle de öne çıkıyor.

İlk otomobil, ilk motosiklet müzede

Müzede, tarihin ilk otomobili olarak kabul edilen Benz Patent-Motorwagen'ın da bir replikası bulunuyor. Müzeye gelenleri karşılayan 1886 model bu otomobil, Karl Benz tarafından üretildi.

Bu buluşla insanlığın yaşam şekli değişti, yollar yapıldı, araba fabrikaları kuruldu, insanlar arasındaki hareketlilik arttı.

"Motosikletin babası" olarak tanımlanan Daimler Experimental Motorcycle'ın da bir örneği müzede görülebiliyor.

Vincent 998 cc "Black Shadow" ile Brough Superior SS 80 motosikletler de müzenin girişinde ziyaretçileri karşılıyor.

1948'de dünyanın en hızlı motosikleti unvanını alan Vincent 998 cc "Black Shadow"un, devrinin en iyisi olmasından dolayı sergilenmek üzere müzeye hediye edildiği belirtiliyor.

Arazi araçları öne çıkıyor

Müzede, arazi araçları ve çöl yarışlarında kullanılan otomobiller de göze çarpıyor.

Dağlık arazilerde ve ordular tarafından kullanılmaya başlanmasıyla ünlenen Land Rover'ın Series 1'i de müzede sergileniyor.

Dünya çapında standart ordu arabası olarak kullanılan bu aracın, 1952'de Ürdün'de yola çıkmaya başladığı ve Kral Hüseyin tarafından sıkça kullanıldığı belirtiliyor.

Müzedeki Cadillac Type 53 ise, üretildiği dönemde Orta Doğu'da tercih edilen bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Özel üretim ve Papa'nın ziyaretinde kullanılan araçlar

Amerikan başkanları tarafından tercih edilen Lincoln marka otomobiller de müzede bulunuyor. Kraliyet tarafından da kullanılan bu otomobiller, ülke hafızasında da önemli bir yer tutuyor.

Papa Francis'in 2014'te Ürdün ziyaretinde kullandığı Land Rover-V8 Defender da müzede sergileniyor. Ziyaret için özel olarak tasarlanan aracın önünde Ürdün ve Vatikan bayrağı yer alıyor.

Dünyada nadir bulunan, üretilmiş en hızlı otomobillerden Mercedes Benz SLR McLaren "Stirling Moss" da müzede görülebiliyor.

Ferrari'nin 50. yıl dönümünün anısına 1996'da tasarlanan Ferrari F50 de müzede yer alıyor. Sadece 349 adet üretilen bu otomobilin Kral Hüseyin tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Müzede bir de amphicar bulunuyor. Kral Hüseyin'e hediye edilen "yüzen araba"nın Akabe'de kullanıldığı ifade ediliyor.

Star Wars Speeder ve The Martian Rover müzede sergileniyor

Ülkenin turizm bölgesi Rum Vadisi'nde çekilen filmlerde kullanılan araçlar da müzede sergileniyor. Film yapım şirketleri tarafından sergilenmek üzere hediye edilen bu araçlar da ziyaretçiler tarafından merakla inceleniyor.

The Rise of Skywalker filmindeki "Star Wars Speeder" ve The Martian'daki "The Martian Rover" araçları müzede görülebiliyor.

Ayrıca bilim kurgu filmi Tron'da kullanılan sanal motosikletin hatlarına sahip gerçek Light Electric Bike da burada sergileniyor.