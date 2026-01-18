Trump'tan Kral Abdullah'a Gazze Daveti - Son Dakika
Trump'tan Kral Abdullah'a Gazze Daveti

18.01.2026 15:21
Ürdün, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kral 2. Abdullah'ı Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet ettiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, ABD Başkanı Trump'tan Gazze Barış Kurulu için davet aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "davete ilişkin belgelerin iç hukuk prosedürleri çerçevesinde incelendiği" belirtildi.

Ürdün'ün Gazze'de ateşkesin sağlanması ve kapsamlı bir barış planının başlatılmasının yanı sıra güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması konusunda ABD Başkanı Trump liderliğini takdir ettiği ifade edildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'yi yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yürütme Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda başkanlığını ABD Başkanı Trump'ın yapacağı "Barış Kurulu" oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'nda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas üstlenmişti.

Kaynak: AA

