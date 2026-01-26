Ürdün, Türkiye ve Suriye Arasında Ulaşım İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Ürdün, Türkiye ve Suriye Arasında Ulaşım İşbirliği Anlaşması

26.01.2026 00:34
Ürdün Bakanlar Kurulu, üç ülke arasında ulaşım işbirliğini güçlendiren mutabakat zaptını onayladı.

Ürdün Bakanlar Kurulu, Ürdün, Türkiye ve Suriye arasında ulaşım alanında işbirliği ve ortak bağlantıları güçlendirmeye, altyapının geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptını onayladı.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, Ürdün Bakanlar Kurulu, Ürdün, Türkiye ve Suriye ulaştırma bakanlıkları arasında, üç ülke arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan mutabakat zaptının onaylanmasına karar verdi.

Mutabakat zaptı, işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, "toprakları üzerinden gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı, ülkeler arasındaki ulaşım altyapısını geliştirmeyi ve bunun mal ve yolcu taşımacılığına olumlu yansımasını" hedefliyor.

Ayrıca, mutabakatın altyapı alanında tecrübelerin paylaşılması ile yatırımları teşvik ve koordine etmeyi de amaçlıyor.

Bu işbirliği, kara ve hava taşımacılığının yanı sıra, gelecekte mümkün olabilecek tüm ulaşım türlerini, demir yolları ve çok modlu lojistik hizmet sistemleri de kapsıyor.

Habere göre üç ülkeden ulaştırma bakanları ve ilgili bakanların yer alacağı ortak bir bakanlar komitesinin oluşturulması bekleniyor. Bu komitenin, stratejik yönlendirme sağlamak, diyaloğu güçlendirmek ve mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere üst düzey bir koordinasyon mercii olması planlanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim 2025'te Ürdün ziyareti kapsamında AA muhabirine verdiği röportajda, Türk tırlarının kara yoluyla Ürdün ve Körfez ülkelerine ulaşımını sağlayacak koridorun, Suriye içindeki vize ve kara yolu rehabilitasyonu gibi eksikliklerin giderilmesinin ardından gelecek yıl tamamen faaliyete geçmiş olacağını söylemişti.

Kaynak: AA

