Ürdün Ülkenin Güneydoğusunda Petrol Arama Projesi Başlatacak

AMMAN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sarhan kuyusunda petrol arama projesine başlayacak. Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bakan Salih el-Harabişe Salı günü projenin 1.400-1.750 metre derinlikteki sondaj çalışmalarıyla yakında başlayacağını söyledi. Bakan, sondaj yerinin bakanlık ve Ulusal Petrol Şirketi tarafından uluslararası danışmanlık şirketleri ile işbirliği halinde yapılan kapsamlı bir çalışma sonucunda belirlendiğini ifade etti. Ürdünlü bakan, bu projenin, bakanlığın ülkenin kendi kaynaklarına dayanması ve enerji güvenliğini sağlamak amacıyla doğal kaynakları keşfetme çabalarının parçası olduğunu belirtti. Ürdün, yaklaşık 30 yıl önce ulusal petrol arama programına başlamış ve 1983'te Hamza sahasını, 1987'de ise Risha doğalgaz sahasını keşfetmişti.