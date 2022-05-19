Ürdün ve Irak, Sınırda Ortak Ekonomik Bölge Kuracak - Son Dakika
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Ürdün ve Irak, Sınırda Ortak Ekonomik Bölge Kuracak

19.05.2022 12:31
Ürdün ve Irak, Sınırda Ortak Ekonomik Bölge Kuracak

AMMAN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün'ün resmi Petra Haber Ajansı, Ürdün ve Irak'ın Çarşamba günü, aralarındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla iki ülke sınırında ortak ekonomik bölge kurmak konusunda anlaştıklarını bildirdi.

AMMAN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün'ün resmi Petra Haber Ajansı, Ürdün ve Irak'ın Çarşamba günü, aralarındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla iki ülke sınırında ortak ekonomik bölge kurmak konusunda anlaştıklarını bildirdi. Duyuru, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yousef Shamali ve Ürdün'ü ziyaret eden Irak Sanayi ve Maden Bakanı Menhel Aziz el-Habbaz tarafından, iki bakanın Amman'da başkanlık ettiği Irak-Ürdün Sanayi Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yapıldı.

İki bakanın yaptıkları açıklamaya göre sınır ekonomik bölgesinin geliştirilmesi ve gerekli yatırımların bölgeye çekilmesine yardımcı olmak için bir danışmanlık kuruluşu görevlendirilecek. Shamali, bölgenin, başta sanayi alanında olmak üzere Ürdün ve Irak'ın ekonomik entegrasyonuna katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi. Ürdünlü bakan, ekonomik bölgede üretilen ürünlere ve bölgede faaliyet gösteren kuruluşlara muafiyetler tanınacağını ve Ürdün'ün başka ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarından faydalanmalarının sağlanacağını sözlerine ekledi. İki bakan ayrıca, planlanan sınır ekonomik bölgesinin altyapıyı iyileştirmek ve doğrudan ve dolaylı istihdam sağlamak suretiyle sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına da yardımcı olabileceğini belirttiler.

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Kaynak: Xinhua

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