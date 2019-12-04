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Ürdünlü milletvekilleri İsrail'le "esir takası anlaşması" yapılmasını istedi

6 saat önce

Ürdün'de 24 milletvekili, imzaladıkları bir tezkere ile hükümetten İsrail'le esir takası anlaşması yapılmasını talep etti.

Ürdünlü milletvekilleri İsrail'le

Ürdün'de 24 milletvekili, imzaladıkları bir tezkere ile hükümetten İsrail'le esir takası anlaşması yapılmasını talep etti.

Milletvekilleri, halihazırda ülkede yargı süreci devam eden İsrail vatandaşı Konstantin Kotov ile İsrail hapishanelerindeki Ürdünlülerin takasını öngören tezkereyi imzalayarak hükümetten esir takası anlaşması yapılmasını istedi.

Bağımsız milletvekili Halil Atiyye'nin öncülüğünde hazırlanan tezkereye, "İsrail'in alıkoyduğu tüm Ürdünlü tutuklular, vefat edenlerin ve şehit Rıfat ed-Diyet'in naaşlarıyla takas" ismi verildi.

Atiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce İsrail'de idari tutuklu olarak bulundurulan ve ülkelerine dönen Ürdünlü Hibe el-Lebedi ve Abdurrahman Meri'yi anımsatarak tezkerenin öneminin karşılıklı olmasında yattığını belirtti.

Ürdünlü milletvekili, ayrıca hükümeti, bu kozun kullanılmamasın ve İsrail hapishanesindeki Ürdünlü tutukluların serbest kalmasını sağlayacak tarihi fırsatın değerlendirilmemesinin sonuçları konusunda uyardı.

Ürdün'de halihazırda gözaltında bulunan İsraillinin teslim edilmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Atiyye, Ürdün hükümetinin, milletvekilleri, tutuklu yakınları ve halkın isteğine saygı duyması gerektiğini ifade etti.

Atiyye,İsrail hapishanelerindeki Ürdünlü tutukluların sayısının net olmadığına işaret ederek sayılarının 22 ile 30 olduğunu belirtti.

Ülkeye 29 Ekim'de yasa dışı yollarla giren İsrail vatandaşı Konstantin Kotov, "yasa dışı yollarla ülkeye girme" ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçlamasıyla yargılanıyor.

İsrail'de iki ayı aşkın süredir gözaltında bulunan ve Tel Aviv ile Amman arasında gerilime neden olan iki Ürdün vatandaşı Hibe el-Lebedi ve Abdurrahman Meri 6 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Milletvekili, İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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