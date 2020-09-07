Üreticisinden Ezine peyniri uyarısı

Ezine peyniri alırken EPD logosuna dikkat edilmeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin meşhur Ezine peynirinin gerçek olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, ürün etiketi üzerinde Ezine Peynirciler Derneği (EPD)'nin logosunun yer alıp almadığına bakmak. Şayet üzerinde bu logo yoksa, yediğiniz peynir gerçek Ezine peyniri olmayabilir.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde üretilen ve milyonlarca vatandaşın damak tadına hitap eden meşhur Ezine peyniri, şu sıralar gündemden düşmüyor. Hemen hemen her yerde Ezine peyniri diye satılan ürünlerin nasıl anlaşıldığını Ezine Peynirciler Derneği Başkanı Ali Atak anlattı. Atak, "Ezine peyniri alırken, ürün üzerinde EPD ve coğrafi işaret logosu yer alıyorsa bu peyniri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ancak, Ezine peyniri yazmasına rağmen bu logolar ürün etiketi üzerinde yer almıyorsa, bu ürün gerçek Ezine Peyniri değil. Ezine peyniri alırken, ilk önce Ezine Peynirciler Derneği (EPD)'nin logosuna ve coğrafi işaret logosuna dikkat etmek lazım. Bu peynirin müdavimi olan tüketicilerimiz Ezine peynirini damak tadıyla çok rahat ayırt edebilirler. Ancak yeni Ezine peyniri tüketecek olan müşterilerimizin EPD ve coğrafi işaret logolarına dikkat etmelerini istiyoruz. Ayrıca, Ezine Peynirciler Derneği'nin internet sitesi var. Sitede, bu bölgede hangi mandıralar Ezine peyniri üretmektedir bunların isimlerinin tamamı internet sitemizde mevcut. Buraya gelerek istedikleri bir markayı da alabilirler" dedi.

Ezine peyniri neden bu kadar lezzetli?

Kazdağları eteklerinde bulunan Bayramiç, Ayvacık ve Ezine ilçesindeki hayvanların, bölgede bulunan kara nane ve kekik yiyerek beslendikleri için süt üretimleri hem verimli hem de leziz oluyor.