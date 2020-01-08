Üreticiyi sevindiren yatırım - Son Dakika
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Üreticiyi sevindiren yatırım

7 saat önce

Yunusemre Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı.

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Yunusemre Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Toplantıda üreticileri sevindirecek bir karara imza atan meclis, Pelitalan'a içerisinde soğuk hava deposu, Antep fıstığı işleme tesisi, bal dolum tesisi, un değirmeni, yükleme rampaları, kantar, çiftçi eğitim merkezi, satış ofislerinin yer aldığı projenin onayını verdi.


Yunusemre Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan 22 maddenin görüşüldüğü toplantıda meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2020'nin güzel bir yıl olmasını dilerken; bu yıl içerisinde dev projelerini hayata geçireceklerini belirtti. Başkan Çerçi, "2020 yılı şehrimize, ülkemize, tüm gönül coğrafyamıza hayırlar getirsin. Zor bir yılı geride bıraktık. Bu anlamda bu yıl çok daha güzel bir yıl olur inşallah. Milletimizin esenliği, sağlığı, huzuru ve belediyemizin çalışmaları anlamında güzel bir yıl temenni ediyorum" diye konuştu.


Pelitalan'a Kırsal Kalkınma Merkezi kurulacak


Meclis toplantısında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alan Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi de meclis gündemindeydi. Projeye ilişkin meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, "Üreticimizi desteklemek adına güzel bir proje yaptık. Bu proje ile ajanstan önemli bir destek aldık. Sulama barajı olduğu için Pelitalan'da sebze üretiminde önemli bir artış var. Bu ürünlerin depolanması ile ilgili sıkıntı vardı. Bu nedenle ürünleri kısa sürede bitirmeleri gerekiyordu. Bu bölgede hazine arazisinden belediyemize tahsisli 10 bin metrekare kadar bir yer vardı. Buraya içerisinde soğuk hava deposu, Antep fıstığı işleme tesisi, bal dolum tesisi, un değirmeni, yükleme rampaları, kantar, çiftçi eğitim merkezi, satış ofisleri ve çevre düzenlemesi yapacağız. 2 milyon 406 bin TL'lik bir proje. 2 milyon TL'sini ajanstan hibe desteği olarak alacağız. 406 bin TL de belediyemiz katkı sağlayacak" dedi.


Pelitalan Mahallesinde yapılacak merkezin bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacağını aktaran Başkan Çerçi de "Yuntdağı'nda kırsal kalkınmayı geliştirecek ve üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.


Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi


Toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Kapalı oylamayla ile yapılan oylamada Gürkan Koyuncu, M. Arif Alkan, Çetin Çavdarlı, Cemal Kutlar ve Emre Agar komisyon üyeliğine seçildi. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Gaziantep, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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