Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar - Son Dakika
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Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar

25.05.2022 09:27

Erzurum üniversite öğrencileri Pençe-3 ismini verdikleri paraşütlü roket ürettiler.

Erzurum üniversite öğrencileri Pençe-3 ismini verdikleri paraşütlü roket ürettiler. Öğrenciler, 10 bin fite (3048 metre) gönderdikleri roketin aveonik sistem sayesinde maksimum yüksekliği anlayıp paraşütünü açarak tekrardan kullanılabilir şekilde yere inmesini amaçlıyor. Türkiye 7'nciliği de olan roketle öğrenciler Amerika'da yarışacak.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğinde yapılan "7. Robot Günleri (Robofest)" etkinliği başladı. Robofest'te Atauni Roket Takımının ürettikleri roket ilgi odağı oldu.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Pençe-3 ismini verdikleri paraşütlü roket ürettiler. Kalkış ve inişlerini test eden Atauni Roket Takımı, Pençe-3'ü 10 bin fite (3048 metre) gönderdi. Öğrenciler, roketin aveonik sistem sayesinde maksimum yüksekliği anlayıp paraşütünü açarak tekrardan kullanılabilir şekilde yere inmesini amaçlıyor. Daha önce katıldıkları TEKNOFEST Orta İrtifa kategorisinde çeşitli dereceler alan takım şimdi ise Amerika'da yapılacak olan yarışmaya hazırlanıyor. Öte yandan öğrenciler, Pençe-3 operasyonunda şehit olan askerler anısına roketin isminin Pençe-3 olduğunu ifade etti.

Atauni Roket takımı ekibinden Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mustafa Akın, "TEKNOFEST Orta İrtifa kategorisinde yaptığımız roketleri yarıştırmaktayız. Bu kategoride yaptığımız roketi yaklaşık on bin fite gönderiyoruz. On bin fite çıktığı zaman yaptığımız aveonik sistem sayesinde bu maksimum yüksekliği anlayıp paraşütünü açarak tekrardan kullanılabilir şekilde yere inmesini amaç edinmekteyiz. Daha önceden takımımızın TEKNOFEST'te aldığı başarılar var. Bu roketimiz Türkiye 7'nciliği olan bir roketimiz. Ayrıca Türkiye 3'üncülüğümüz de var. Kardeş takımımızla birlikte Amerika'da AltAir roket yarışmasına AltAir takım olarak katılıyoruz. Finalist olduk, test aşamalarını geçtik. Hayırlısıyla Haziran'da yarışmaya katılmayı düşünüyoruz. Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan dikey iniş roket yarışması da var. Orada da rapor aşamalarını geçmiş bulunmaktayız. Yarışmaya tam kadroyla hazırlanmaktayız" dedi.

(M. Ertuğrul Polat - İHA)

Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar
Ürettikleri paraşütlü roket 'Pençe-3'le Amerika'da yarışacaklar

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Kaynak: İHA

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