Üye Girişi
Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi

19.09.2021 11:42

Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi Üretim istasyonunda sayıları giderek artıyor Popülasyonları tamamlanan ceylanlar doğaya salınıyor Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez: "Tetiğe değil deklanşöre basın" "Cudi dağlarına ceylanlar bırakılmaya devam edilecek"...

Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi

Üretim istasyonunda sayıları giderek artıyor

Popülasyonları tamamlanan ceylanlar doğaya salınıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez: "Tetiğe değil deklanşöre basın"

"Cudi dağlarına ceylanlar bırakılmaya devam edilecek"

ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altına alındıktan sonra sayıları giderek artan "Gazella gazella" türü ceylanlar, Şanlıurfa dağlarında havadan görüntülendi.

Son 10 yılda sayılarının azalmasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Şanlıurfa'da koruma altında tutulan "Gazella gazella" türü ceylanlar, 200 bin dekarlık doğal alandaki ortamlarında yaşamlarını sürdürüyor. Şanlıurfa - Suruç karayolu üzerindeki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korunan hayvanlar, aralıklarla Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakılıyor. Dağlarda yaşamlarını rahatça sürdüren ceylanların takiplerini sağlamak ve gerekli koşullarda müdahale edebilmek amacıyla GPS cihazı da bulunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, ceylanların bakımları ve beslenmeleriyle özel olarak ilgileniyor. Popülasyonu tamamlanan 5 ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Doğa Koruma Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Gürkaynak tarafından doğal yaşam alanına salıverildi.

"Herkes gelip ceylanları görebilir"

Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, sahada incelemelerde bulunarak, açıklamada bulundu. Üzmez, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda popülasyonu tamamlanan ceylanların peyder pey başka illerde doğal alanlarına salındığını söyledi. Daha önce terörle anılan Cudi Dağı'nın şimdilerde turizmle anıldığını belirten Üzmez, geçen yıl 50 ceylanın salındığını, önümüzdeki aylarda ise 30 ceylanın daha aynı bölgeye bırakılacağını bildirdi. Üzmez, restorasyonu tamamlanan 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu tanıtım ve ziyaretçi merkezine vatandaşları davet ederek, "Buraya gelin güzel ceylanları siz de görün. Tetiğe değil, deklanşöre basın" dedi.

"Dağlar terörle değil turizm ile anılacak"

Üzmez, açıklamasının devamında, "Urfa bizim için çok önemlidir. Biyoçeşitlilik açısından çok önemli değerlere sahip, endemik türlerin yaşadığı yerdir. Dolayısıyla her sene Urfa'ya gelip burada neler oluyor, ne yapabiliyoruz, neyi artırıyoruz, neler iyi gidiyor aksayan yönleri var mı diye arkadaşları ziyaret ediyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Bu bağlamda Urfa bizim için çok önemli değere sahiptir. Burada ceylan üretme istasyonu ve yaban hayatı geliştirme sahamız var. Birecik'te de kelaynak üretme istasyonumuz var. Dünyada endemik türlerdir ayrıca çöl varanı, çizgili sırtlan gibi Urfa'ya mahsus Urfa ile özdeşleşmiş ve Urfa'yı dünyaya tanıtacak endemik türlerimiz de var. Tabi doğa koruma olarak biz bu hayvanları hem üretiyoruz hem de kaçak avcılara karşı koruyoruz. Ürettiğimiz hayvanları da zaman zaman doğaya bırakıyoruz. İşte bulunduğumuz Kızılkuyu ceylanların doğal yaşam ortamları ve en iyi yaşayabildikleri yerlerdir. Devlet olarak buraya 2006'da 220 dönüm alanda Ceylan üretim istasyonu kurduk. Burada üretiyoruz, üretilen fazlalık bireyleri de hem buradaki yaban hayatı geliştirme sahası hem de Türkiye'nin Ceylan'ın yaşayabileceği yaşam ortamlarını tespit ederek oraları da götürüp bırakıyoruz. Türkiye'nin bu ceylan çeşidini arttırmak, zenginleştirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Burada 233 tane ceylanımız var. Bu ceylanlardan 30 tanesini yaşayabilecekleri başka ortamlara bırakacağız. Geçen yıl Cudi Dağı'na 50 tane ceylanı götürdük, bıraktık. Şu anda onlar çok güzel yaşıyorlar. 15-20 tane de yavru aldık. Artık Cudi Dağı terörle değil, turizm ile anılacak" şeklinde konuştu.

"Ceylanlar dağlarda GPS ile takip ediliyor"

Üzmez, açıklamasının sonunda, "Buradan seslenmek istiyorum biyoçeşitliliğimize sahip çıkalım. Kaçak avcılara müsaade etmeyelim. Bunların kaçak avlanmasına müsaade etmeyelim, bunları ne kadar çok yaşatabilirsek Türkiye'nin zenginliği de o kadar artacak. Sadece gıda ve ilaç da değil belki Urfa'ya turizmi çekecek bunlardır. Burası herkese açık Kızılkuyu üretim istasyonu, bize gelsinler, çayımızı içsinler, ceylanlar zaten görünüyor. Biraz önce çekim yaptım. Hemen arkamızda ceylanlar var. Vatandaşlarımız gelsinler, canlı canlı görsünler, sevsinler. Vatandaşlar, 'Tetiğe değil, deklanşöre bassınlar' bizde çok memnun oluruz. Biz ne kadar konuşursak konuşalım yazarsak yazalım gelip görmek en güzel ifadesidir. İnsanların gelip burayı görmesi, en güzel koruma yöntemidir. Yabani hayatı koruma kontrollerimiz kurumuzun 4 bin 500 personelinden oluşuyor. Hepimiz bir nefer gibi elimizde silahlarımızla bu hayvanları takip ediyoruz, koruyoruz. Kaçak avcılara karşı koruyoruz. Üretim istasyonunda ürettiğimiz fazla bireyleri de yaban hayatına kazandırmak için dağlara salıyoruz. Mesela bu sene 30 tane daha ferdi Cudi Dağı'na salacağız. Bunlara GPS cihazı da takıyoruz. uydudan takip ediyoruz yani hayvan nerede yenileniyor, nerede su içer, nerede zaman geçiriyor tamamen bilgimiz var. Dolayısıyla hayvana gelebilecek bir zararı tespit ediyoruz, anında kontrol edip yerinde müdahaleyi yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi
Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi
Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi
Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, İsmail Üzmez, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi 12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak 12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı 12:03 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim 11:48 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi 11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri 10:36 Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu 09:46 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var 09:32 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Son Dakika Haberleri
12:41 İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı         
12:41
Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz         
12:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü         
11:28
Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı         
10:39
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement