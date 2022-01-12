Ürgüp Belediyesinde ek zaman sevinci - Son Dakika

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Ürgüp Belediyesi arasında ek protokol yapılarak Ürgüp Belediyesi ve Ürgüp Personel AŞ'de çalışan işçilerin ücretlerine ek zam yapıldığı bildirildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp Belediyesinde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Nevşehir Hak-İş İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Ürgüp İlçesinin güzelleşmesi ve dünyaya tanıtılması noktasında birçok projeye imza atan Aktürk'ün ek protokol yapma talepleri doğrultusunda kendilerini boş çevirmediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kadrolu arkadaşlarımızın almış oldukları ücretlerinin üzerine yüzde 25, Ürgüp Personel AŞ'de çalışan arkadaşlarımıza da almış oldukları ücretlerinin üzerine yüzde 23,8 ek zam yapma kararı alınmıştır. Bu vesile ile başta belediye başkanımız olmak üzere ek protokol de emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum."

Aktürk de "Dünyanın tüm bölgesinde yaşanan sıkıntı nedeni ile Ürgüp Belediyemiz de hizmet eden ve ilçemiz için gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımız da nitekim etkilenmişlerdir. Bizler de sendikamızla görüşerek işçi kardeşlerimize zam yapma kararı aldık." ifadelerini kullandı.