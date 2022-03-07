ÜRGÜP'TE DOKTORLARA 'DOĞADA ACİL MÜDAHALE' EĞİTİMİ - Son Dakika
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ÜRGÜP'TE DOKTORLARA 'DOĞADA ACİL MÜDAHALE' EĞİTİMİ

07.03.2022 10:46

TÜRKİYE Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA) tarafından doktorlara, Erciyes/Kapadokya Kış Eğitimi kapsamında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 'doğada acil müdahale' eğitimi verildi.

TÜRKİYE Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA) tarafından doktorlara, Erciyes/ Kapadokya Kış Eğitimi kapsamında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 'doğada acil müdahale' eğitimi verildi.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki sağlık kuruluşlarında görev yapan 50'ye yakın uzman doktorun katıldığı eğitim, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Gomeda Vadisi'nde yapıldı. Vadi yürüyüşü yapan grup, mola noktalarında kol ve bacak kırılması, yanık vakası ve yaralı taşıma gibi konularda eğitim aldı. Etkinlikte açıklama yapan Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Feridun Çelik, 'Doğaya gelen insan sayısı her geçen gün artıyor. Zaman zaman düşme, çığ gibi olaylar yaşanıyor. Yürüyüş bastonu, sırt çantası, streç filmle inanılmaz işler yapılabiliyor. Biz burada doğal ortamlardaki müdahaleleri öğretmeyi amaçlıyoruz' dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, 'Turist olabilir, yerli vatandaş olabilir. Bu uzun parkurlarda kırık, yaralanma, yanık, göğüs travması gibi bir durumla karşılaşması halinde, ambulansın ulaşamayacağı bir yerde sahada acil müdahaleyi öğretiyoruz. Amacımız, doğal alanda hayat kurtarmaktır. Hastanelerdeki uzman doktorlarımızı sahaya götürüyoruz ve olumsuzluğun yaşanması muhtemel olduğu yerlerde müdahale yöntemlerini anlatıyoruz. Buraya 50'ye yakın doktorla geldik' diye konuştu. (DHA)

ÜRGÜP'TE DOKTORLARA 'DOĞADA ACİL MÜDAHALE' EĞİTİMİ
ÜRGÜP'TE DOKTORLARA 'DOĞADA ACİL MÜDAHALE' EĞİTİMİ
ÜRGÜP'TE DOKTORLARA 'DOĞADA ACİL MÜDAHALE' EĞİTİMİ

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Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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