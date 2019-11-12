Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ürgüp'te uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ürgüp'te uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir evde yapılan aramada 77 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Jandarma, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
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