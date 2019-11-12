Ürgüp'te uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir evde yapılan aramada 77 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu Nevşehir Belediyesi'nden takdir toplayan uygulama: En çok izmarit toplayan, çeyrek altın ile ödüllendirilecek Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"